Футбольные клубы РФ летом потратили на легионеров эквивалент годового бюджета города

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские футбольные клубы только летом потратили свыше 13 млрд рублей на покупку легионеров, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 млрд рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например, Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска", - написал Дегтярев в своей колонке для "Коммерсанта", опубликованной на сайте издания.

По словам министра, по итогам прошлого сезона расходы на зарплаты и выплату бонусов игрокам в Российской премьер-лиге (РПЛ) достигли 53,4 млрд, 70% этих денег ушли иностранцам.

"То есть легионеры зарабатывают больше, хотя на поле проводят меньше времени", - отметил Дегтярев.

При этом, пишет он, у ряда богатейших клубов основными спонсорами выступают госкомпании.

"Возникает закономерный вопрос: чьи интересы должно поддерживать государство - российских футболистов или трансферного рынка?" - отметил глава Минспорта.

Он напомнил, что в 2017 году президент России поручил сократить госфинансирование профессионального спорта, поскольку необходимо "направлять ресурсы на развитие собственных талантов, а не бездумно финансировать профессиональный спорт".

"Сегодня нам нужны не легионеры, которые за рубежом играли бы во второй-третьей лигах, а сильные мастера, которые реально поднимут уровень нашего футбола", - подчеркнул Дегтярев.

Он напомнил позицию Минспорта: "к 2028 году прийти к параметрам не более 10 иностранных игроков в заявке команды и пяти на поле". Все остальные аспекты, полагает Дегтярев, отрегулирует футбольное сообщество в лице Российского футбольного союза (РФС) и лиг.

"Суть новаций, которые Минспорт запланировал, проста: иностранцев в Российской премьер-лиге стало слишком много. В сезоне 2024/25 на них выпало 44% игрового времени, в сезоне 2023/2024 - 39%, а годом ранее и вовсе - 29%. При этом в отдельных клубах этот показатель вот уже несколько сезонов превышает 60%", - сообщил он.

По словам министра, в РПЛ задействованы 177 легионеров и 285 россиян, и последние три сезона количество российских футболистов на поле планомерно снижается - с 70% до 60%. "Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо", - заявил Дегтярев.

"При нынешнем раскладе сил в РПЛ, предлагаемая формула "10+5" коснется лишь четырех команд. Действующий состав большинства клубов и так вписывается в новые рамки, а 10 из 16 клубов РПЛ в стартовых составах выпускают не более пяти легионеров", - сообщил он.

Как ожидает Дегтярев, ужесточение лимита неизбежно заставит клубы за три года разглядеть и подготовить молодых талантливых футболистов, что станет важной инвестицией в детско-юношеский спорт и будущее национальной сборной.