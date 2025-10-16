CAS впервые признал дискриминацией отстранение россиян

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР) против Европейского союза настольного тенниса (ETTU), признав, что отстранение российских спортсменов носило дискриминационный характер.

Об этом говорится в заявлении юридической компании Sila Lawyers. Решение CAS в компании оценивают как беспрецедентное.

"Дело касалось решения ETTU от 2022 года об исключении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из всех соревнований в связи с вооруженным конфликтом на Украине. CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в Конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "данное решение стало первым решением такого рода, в котором судьи встали на сторону российских спортсменов". Однако в тексте решения CAS говорится, что выводы применимы только в контексте настольного тенниса.

При этом запрет на использование национальной символики был признан допустимым, поскольку не препятствовал участию спортсменов, а лишь снижал политическую напряженность.