Поиск

CAS впервые признал дискриминацией отстранение россиян

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР) против Европейского союза настольного тенниса (ETTU), признав, что отстранение российских спортсменов носило дискриминационный характер.

Об этом говорится в заявлении юридической компании Sila Lawyers. Решение CAS в компании оценивают как беспрецедентное.

"Дело касалось решения ETTU от 2022 года об исключении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из всех соревнований в связи с вооруженным конфликтом на Украине. CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в Конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "данное решение стало первым решением такого рода, в котором судьи встали на сторону российских спортсменов". Однако в тексте решения CAS говорится, что выводы применимы только в контексте настольного тенниса.

При этом запрет на использование национальной символики был признан допустимым, поскольку не препятствовал участию спортсменов, а лишь снижал политическую напряженность.

CAS теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гендиректор IBA.PRO анонсировал бой Гассиева с Пулевым

Гендиректор IBA.PRO анонсировал бой Гассиева с Пулевым

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Казахстане

Мирра Андреева проиграла 219-й ракетке мира на турнире в Китае

"Барселона" продлила контракт с Френки де Йонгом

"Барселона" продлила контракт с Френки де Йонгом

Сборная Англии первая в Европе пробилась на ЧМ-2026

Роналду стал рекордсменом по числу голов в отборочных турнирах ЧМ

Сборная России по футболу разгромила команду Боливии в товарищеском матче

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Боливией

CAS отклонил протесты на недопуск гимнастов Израиля на ЧМ

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });