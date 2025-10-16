Поиск

Не уложившийся в вес Кавальеро лишился балла перед боем с Ахмедовым на турнире Ural FC

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанного стиля Родриго Кавальеро не смог уложиться в лимит среднего веса на взвешивании перед боем с россиянином Омари Ахмедовым на турнире Ural FC в Каспийске.

Как сообщает пресс-служба лиги, с южноамериканца будет снят балл.

Вес Кавальеро составил 85,2 кг, вес Ахмедова - 84,2 кг.

Поединок пройдет в статусе главного на турнире 17 октября.

Свой последний бой 37-летний Ахмедов провел в ноябре 2022 года, когда дрался в финале Гран-при PFL. Статистика Ахмедова в ММА составляет 24 победы, восемь поражений и ничья. С осени 2013 по лето 2021 года Ахмедов выступал в UFC, где одержал девять побед при пяти поражениях и ничьей. У 42 летнего Кавалейро 27 побед и 10 поражений в ММА.

В со-главном поединке турнира свой первый бой с июля 2021 года проведет экс боец UFC россиянин Руслан Магомедов (15–3), которому в поединке в тяжелом весе будет противостоять соотечественник Михаил Мохнаткин (15–6–2). Вес Магомедова составил 109 кг, а Мохнаткина – 112,3 кг.

