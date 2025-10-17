Поиск

Сборная России вошла в тридцатку лучших рейтинга ФИФА

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в пятницу на сайте организации.

Теперь она занимает тридцатое место.

В октябре национальная команда страны провела два домашних товарищеских матча. В Волгограде она победила Иран (2:1), в Москве – Боливию (3:0).

На первом месте по-прежнему находится Испания. Второе место, поднявшись с третьего, занимает Аргентина. Она опередила Францию, которая опустилась на третью строчку.

