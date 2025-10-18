Овечкин провел 898-й гол в карьере в НХЛ
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 5:1 победил "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Игра прошла в Вашингтоне.
В составе победителей гол и результативную передачу оформил на свой счет российский нападающий Александр Овечкин. Теперь число голов 40-летнего Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ достигло 898.
Овечкин – рекордсмен НХЛ по результативности. Предыдущим рекордсменов был канадец Уэйн Гретцки (894).