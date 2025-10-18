Омари Ахмедов нокаутировал Родриго Кавалейро на турнире Ural FC

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Омари Ахмедов победил бразильца Родриго Кавальеро в главном поединке турнира Ural FC в Каспийске.

Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Для 37-летнего экс-бойца UFC Ахмедова этот бой стал первым с ноября 2022 года.

Теперь на его счету в смешанных единоборствах 28 побед, восемь поражений и одна ничья. У 42-летнего Кавалейро 27 побед и 11 поражений.

В со-главном поединке турнира свой первый бой с июля 2021 года провел экс-боец UFC россиянин Руслан Магомедов (15–4), которому противостоял соотечественник Михаила Мохнаткин (16-6-2). Магомедов был вынужден сняться с поединка после первого раунда из-за травмы. Рефери зафиксировал победу Мохнаткина техническим нокаутом во втором раунде.