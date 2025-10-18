"Локомотив" разгромил "ЦСКА" в матче РПЛ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Локомотив" выиграл у "ЦСКА" в матче в 12 туре РПЛ. Дерби закончилось со счетом 3:0.

Первый гол забил Алексей Батраков на 17 минуте.

На 48 минуте Дмитрий Воробьев удвоил счет. После прессинга в дополнительное время первого тайма он отправил матч в ворота противника, забив уникальный гол почти с нулевого угла.

На 83 минуте Николай Комличенко увеличил отрыв.

По итогам матча "ЦСКА" находится на втором месте турнирной таблицы, опережая "Локомотив" (третье место) на одно очко.