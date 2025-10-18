Поиск

"Локомотив" разгромил "ЦСКА" в матче РПЛ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Локомотив" выиграл у "ЦСКА" в матче в 12 туре РПЛ. Дерби закончилось со счетом 3:0.

Первый гол забил Алексей Батраков на 17 минуте.

На 48 минуте Дмитрий Воробьев удвоил счет. После прессинга в дополнительное время первого тайма он отправил матч в ворота противника, забив уникальный гол почти с нулевого угла.

На 83 минуте Николай Комличенко увеличил отрыв.

По итогам матча "ЦСКА" находится на втором месте турнирной таблицы, опережая "Локомотив" (третье место) на одно очко.

ЦСКА РПЛ Локомотив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Краснодар" обыграл махачкалинское "Динамо" и вышел в лидеры РПЛ

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Казахстане

Овечкин провел 898-й гол в карьере в НХЛ

Овечкин провел 898-й гол в карьере в НХЛ

Apple будет транслировать "Формулу-1" в США на эксклюзивных правах

Сборная России вошла в тридцатку лучших рейтинга ФИФА

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом года

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом года

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Казахстане

CAS впервые признал дискриминацией отстранение россиян

CAS впервые признал дискриминацией отстранение россиян

Гендиректор IBA.PRO анонсировал бой Гассиева с Пулевым

Гендиректор IBA.PRO анонсировал бой Гассиева с Пулевым

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Казахстане

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });