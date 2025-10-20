Поиск

"Локомотив" одержал 700-ю победу в КХЛ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Москве.

Два гола в составе "Локомотива" провел Александр Волков, его точные броски состоялись на 15-й и 58-й минутах. Один гол – на счету Павла Красовского.

Авторы голов в составе "Динамо": Антон Слепышев (36) и Артем Швец-Роговой 46).

Для действующего обладателя Кубка Гагарина "Локомотива" эта победа стала 700-й в КХЛ. Команда лидирует в Западной конференции, набрав 26 очков. "Динамо" - на седьмом месте, 19 баллов.

