ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 5:3 взяли верх над минским "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Два гола в составе армейцев провел Даниэль Спронг – на 44-й и 60 (в пустые ворота) минутах. По разу отличились Дмитрий Бучельников (3), Джереми Рой (12) и Прохор Полтапов (25). Авторы голов в составе минчан: Никита Пышкайло (1), Сэм Энас (52), Станислав Галиев (55).

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. Белорусское "Динамо" занимает пятое сто, 19 очков. ЦСКА – на восьмой строчке, 18 баллов.