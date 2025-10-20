Поиск

ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 5:3 взяли верх над минским "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Два гола в составе армейцев провел Даниэль Спронг – на 44-й и 60 (в пустые ворота) минутах. По разу отличились Дмитрий Бучельников (3), Джереми Рой (12) и Прохор Полтапов (25). Авторы голов в составе минчан: Никита Пышкайло (1), Сэм Энас (52), Станислав Галиев (55).

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. Белорусское "Динамо" занимает пятое сто, 19 очков. ЦСКА – на восьмой строчке, 18 баллов.

Динамо КХЛ ЦСКА хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Локомотив" одержал 700-ю победу в КХЛ

Российская теннисистка Тимофеева перешла под флаг Узбекистана

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Казахстане

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Казахстане

"Локомотив" разгромил ЦСКА в матче РПЛ

"Краснодар" обыграл махачкалинское "Динамо" и вышел в лидеры РПЛ

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Казахстане

Овечкин провел 898-й гол в карьере в НХЛ

Овечкин провел 898-й гол в карьере в НХЛ

Apple будет транслировать "Формулу-1" в США на эксклюзивных правах

Сборная России вошла в тридцатку лучших рейтинга ФИФА

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом года

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом года
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });