Велогонщица Валерия Валгонен: в моей дисциплине фаворитками ЧМ в Чили можно назвать всех

Фото: Федерация велоспорта России

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российская спортсменка Валерия Валгонен в интервью "Интерфаксу" рассказала об ожиданиях от стартующего 22 октября в Чили чемпионата мира по велоспорту на треке.

- Валерия, в преддверии старта ЧМ вопрос: какие цели стоят перед вами?

- Главная цель - конечно же, быть ближе к пьедесталу и выложиться на максимум.

- Как вы готовились к чемпионату? Какие были особенности с учетом того, что соревнование пройдет за океаном?

- Особенностей в подготовке не было, все как обычно: тренировки на шоссе и треке. Был небольшой прогрев в виде имитации групповой гонки перед вылетом в Чили.

- Сам перелет длительный, чем занимались во время полета?

- Перелет и правда был очень длинный. Но нам повезло: он выпал на ночь, и я проспала все 14 часов.

- Как вас встретили в Чили? Какое отношение там к россиянам?

- Встретили хорошо, не было никакого предвзятого отношения.

- Кого из соперниц можете назвать фаворитами в вашей дисциплине?

- Фаворитов очень много. Считаю, что каждая, кто смогла отобраться на ЧМ, может рассчитывать на золотые медали.

Фото: Федерация велоспорта России

- Есть ли велогонщицы, которые являются для вас ориентиром?

- Самым главным моим ориентиром была и является Мария Новолодская. И с недавних пор новозеландка Элли Воластан: очень нравится стиль ее езды.

- У вас есть опыт победы на молодежном чемпионате Европы. Поделитесь воспоминаниями!

- После той победы в гонке с выбыванием в Португалии я была очень счастлива! Это был мой первый и последний молодежный чемпионат, поэтому очень хотелось выиграть. Плюс это было мое первое индивидуальное золото на международном старте на треке.

- Расскажите, каким образом вы пришли в велоспорт?

- В велоспорт я пришла из триатлона. Зимой с командой начали ездить на треке, и он чем-то меня зацепил. Пришлось оставить бег и плавание. Свою первую победу я уже не помню. Но очень запомнилась моя первая победа в чемпионате России в командной гонке преследования на треке. А если говорить о неудачах: запомнилось мое падение за круг до финиша на первенстве страны.

- Какую роль в вашей карьере сыграл тренер Александр Кузнецов?

- Его роль в моей спортивной жизни очень велика, я ему сильно благодарна. А команда "Локосфинкс" дает все возможное для моего развития.

- А какие школы велоспорта выделите?

- Наверное, я могу отметить несколько школ, которые создают большую конкуренцию на треке. Это МГФСО, "Юность Москвы", "Марафон Тула" и, конечно же, "Локосфинкс".

- Спортивный арбитражный суд недавно удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России и впервые признал санкции к россиянам дискриминацией. Верите ли после этого в шансы российского спорта на полноценное возвращение?

- Не могу ничего сказать о полном возвращении, но очень бы этого хотелось. Командные виды важны для нас.

- Довольны ли тем, как освещают в СМИ велоспорт?

- Я считаю, что СМИ очень мало освещают велоспорт. Наш спорт очень ценится в Европе, но не в России

- За футболом следите? Если да, то может есть клуб, за который болеете?

- Не слежу, но выделить команду "Зенит" могу, так как эта команда из Санкт-Петербурга.