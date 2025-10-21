У Георгия Юновидова сменился соперник по бою на турнире "IBA.PRO 11" в Маниле

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Соперником российского боксера Георгия Юновидова по поединку за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе стал Крис Томпсон из ЮАР. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Десятираундовый поединок пройдет 29 октября в Филимпиннах в рамках турнира "IBA.PRO 11" и будет посвящен 50-летию легендарного шоу "Триллер в Маниле" и трилогии между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером. Организаторами предстоящего вечера в Филиппинах выступят Международная ассоциация бокса (IBA) и известнейший боксер Мэнни Пакьяо.

Изначально оппонентом Юновидова должен был стать американец Джон Кантрелл (15-0, КО 14), но боксер из США не сможет выступить по медицинским показаниям. В связи с заменой соперника изменился и статус боя – на кону будет стоять титул IBA.PRO Intercontinental, а не полноценный пояс IBA.PRO.

На профессиональном ринге Юновидов одержал 11 побед (семь – нокаутом) при одном поражении. Томпсон выиграл 16 боев (девять – досрочно), проиграл в шести, один поединок с его участием завершился вничью.

Кроме того, в рамках шоу "IBA.PRO 11", которое пройдет в Маниле, российский чемпион WBA Gold Вадим Туков встретится с американским боксером ганского происхождения Сена Агбеко в десятираундовом бою за пояс IBA.PRO Intercontinental в среднем весе. Агбеко известен своими поединками против Ослейса Иглесиаса, Владимира Шишкина и Дэвида Моррелла.

В одном из центральных боев турнира 29 октября на ринг выйдут бывший чемпион WBA и IBF филиппинец Марлон Тапалес и венесуэлец Фернандо Торо. Для Тапалеса этот поединок станет четвертым после боя с японцем Наоя Иноуэ.

Главным событием шоу станет бой между чемпионом WBC в минимальном весе филиппинцем Мелвином Иерусалимом и южноафриканцем Сийакхолву Кьюзе.

Также 29 октября свой бой проведет внук Мухаммеда Али, Нико Али Уолш, который встретится с тайским боксером Киттисак Клинсон.

1 октября 1975 года в Маниле Мухаммед Али победил Джо Фрейзера техническим нокаутом в 15-м раунде. Этот бой, известный как "Триллер в Маниле", стал кульминацией трехматчевого противостояния между двумя легендами бокса.