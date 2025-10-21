Вице-президент АСА назвал фаворитом Али Багова в поединке против Дави Рамоса

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что поединок между экс-чемпионом лиги россиянином Али Баговым и экс-бойцом UFC бразильцем Дави Рамосом, известного по боям с Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, получится стилистически привлекательным.

По мнению Бадаева, победу 23 октября, вероятнее всего, одержит Багов.

"Дави Рамос - очень искусный грэпплер мирового уровня. Он в стойке хорошо себя чувствует. И однозначно у него будет преимущество в стойке над Али, потому что у него более поставленная ударка и мощные руки, хороший грэпплинг. Но в ММА будто бы Дави Рамос к своему грэпплингу будто не прибегает. Али Багов максимально использует в первую очередь позиционную борьбу, во вторую - сабмишены. Плюс у него очень хорошие добивания. Али является финишером", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"Наверное, самый важный момент в этом противостоянии - борьба. И борьба со стойки у Али очевидно лучше, и он будет диктовать ход поединка. Мне кажется, Али будет переводить соперника, что будет ключевым в этом противостоянии", - отметил собеседник агентства.

"Нас ожидает хороший бой со стилистической точки зрения. Оба чем-то похожи друг на друга. Но такие ощущения, что Али Багов заберет победу. Хотя опять же Али возвращается после поражения нокаутом. Непонятно, как на нем скажется тот результат. С другой стороны, у нас есть Дави Рамос, который дважды гонял вес и не дрался в итоге. Это было за короткий промежуток времени. Состояние бойцов на момент боя будет очень важно, но однозначный фаворит - Али Багов", - добавил он.

Поединок в легком весе между Баговым и Рамосом будет со-главным на турнире АСА 194 в Дубае 23 октября. Багов в своем последнем бою в июле нокаутом проиграл соотечественнику Абдул-Азизу Абдулвахабову, а бразилец идет на серии из двух поражений.