Гимнастка Мельникова с лучшим результатом вышла в финал ЧМ в многоборье

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Мельникова показала лучший результат в квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье.

Ее результат – 54,566 балла.

Также она пробилась в финал в опорном прыжке и в упражнениях на брусьях. По этим же дисциплинам квалифицировались в финал Анна Калмыкова и Лейла Васильева соответственно.

В финале многоборья из россиянок также выступит Людмила Рощина.

Россияне выступают на ЧМ в качестве нейтральных атлетов.