Поиск

Гимнастка Мельникова с лучшим результатом вышла в финал ЧМ в многоборье

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Мельникова показала лучший результат в квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье.

Ее результат – 54,566 балла.

Также она пробилась в финал в опорном прыжке и в упражнениях на брусьях. По этим же дисциплинам квалифицировались в финал Анна Калмыкова и Лейла Васильева соответственно.

В финале многоборья из россиянок также выступит Людмила Рощина.

Россияне выступают на ЧМ в качестве нейтральных атлетов.

спортивная гимнастика Ангелина Мельникова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет FIS отказал в допуске российских лыжников к международным стартам

Совет FIS отказал в допуске российских лыжников к международным стартам

Андрей Рублев проиграл в первом круге турнира в Вене

"Локомотив" одержал 700-ю победу в КХЛ

Российская теннисистка Тимофеева перешла под флаг Узбекистана

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Казахстане

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Казахстане

"Локомотив" разгромил ЦСКА в матче РПЛ

"Краснодар" обыграл махачкалинское "Динамо" и вышел в лидеры РПЛ

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Казахстане

Овечкин провел 898-й гол в карьере в НХЛ

Овечкин провел 898-й гол в карьере в НХЛ

Apple будет транслировать "Формулу-1" в США на эксклюзивных правах

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });