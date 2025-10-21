"Спартак" победил махачкалинское "Динамо" и стал лучшим в группе Кубка России

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:1 обыграли махачкалинское "Динамо" в заключительном, шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Каспийске.

На 25-й минуте Хазем Мастури вывел хозяев вперед, на 34-й спартаковец Маркиньос сравнял счет.

Во втором тайме в составе "Спартака" отличились Никита Массалыга (59) и Игорь Дмитриев (67).

Кроме того, 85-й минуте нападающий "Спартака" Антон Заболотный не смог реализовать пенальти.

Ранее обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ. В группе С они набрали по 13 очков, "Спартак" занял первое место за счет преимущества по дополнительным показателям. "Динамо" разместилось на второй строчке.

Третье место в группе занимает "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 4 очка; на четвертом – нижегородский "Пари НН" - 3. Эти команды еще сыграют друг с другом в шестом туре.