Совет FIS отказал в допуске российских лыжников к международным стартам
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) решил не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

В заявлении говорится, что "Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выражает глубокое разочарование сегодняшним решением совета FISо дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов".

Решение о недопуске в ассоциации называют продолжением дискриминационной политики в отношении российских спортсменов, противоречащей закрепленному в Уставе FIS принципу политического нейтралитета.

"Мы будем продолжать активно использовать все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам, не зависящим от них, в том числе путем обращения в судебные инстанции. АЛВСР по-прежнему привержена принципам справедливости, недискриминации и равенства в спорте", - говорится в заявлении.

FISотстранила россиян от участия в международных соревнованиях в 2022 году.

