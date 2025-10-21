Поиск

"Барселона" забила шесть мячей "Олимпиакосу" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 6:1 победили греческий "Олимпиакос" в домашнем матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Хет-трик в составе "Барселоны" оформил Фермин Лопес Мартин (7, 39, 76 минуты), дубль – Маркус Рашфорд (74, 79). Один гол – на счету Ламина Ямаля (68, с пенальти).

В составе "Олимпиакоса" на 54-й минуте пенальти реализовал Айюб Эль-Кааби.

С 57-й минуты "Олимпиакос" играл в меньшинстве: за две желтые карточки был удален Сантьяго Эссе.

В параллельно шедшем матче казахстанский "Кайрат" дома" со счетом 0:0 сыграл с кипрским "Пафосом". Клуб из Кипра остался в меньшинстве уже на 4-й минуте: удален Жоау Коррея.

"Барселона" занимает третье место (6 очков), "Пафос" - 26-е (2), "Олимпиакос" - 32-е, "Кайрат" - 33-е (по 1).

