"Спартак" отыгрался с 3:6 и победил "Шанхайских Драконов" в КХЛ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 7:6 взял верх над представляющими Китай "Шанхайскими Драконами" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

По ходу игры "Спартак" вел в счете, позволил сопернику провести пять шайб подряд, но вскоре и сам отыграл отставание в три гола. Победитель определился в серии буллитов.

Авторы голов у "Спартака": Нэйтан Тодд (4, 59 минуты), Люк Локхарт (27), Александр Пашин (30), Иван Рябов (55), Герман Рубцов (60). Локхарт также – автор победного буллита.

В составе "Шанхайских Драконов" отличились Никита Попугаев (8), Уилл Райлли (37), Ник Меркли (39), Борна Рендулич (43), Адам Кленденинг (53), Павел Акользин (54).

Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ. "Шанхайские Драконы" занимают третье место (22 очка), "Спартак" - пятое (21).