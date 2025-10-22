ПСЖ разгромил "Байер" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 7:2 выиграл у немецкого "Байера" в гостевом матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Два гола в составе ПСЖ провел Дезире Дуэ (41, 45+3 минуты), по разу отличились Вильям Пачо (7), Хвича Кварацхелия (44), Нуну Мендеш (50), Усман Дембеле (66), Витинья (90).

Автор голов у "Байера": Алеш Гарсия (38 - с пенальти, 54). На 25-й минуте футболист "Байера" Алехандро Гримальдо не смог реализовать пенальти.

В составе "Байера" на 33-й минуте был удален Роберт Андрих, у ПСЖ на 37-й – Илья Забарный.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов всю игру провел в качестве запасного.

Результаты остальных матчей игрового дня

"Барселона" - "Олимпиакос" - 6:1

"Кайрат" - "Пафос" - 0:0

"Арсенал" - "Атлетико" - 4:0

"Вильярреал" - "Манчестер Сити" - 0:2

"Копенгаген" - "Боруссия" - 2:4

"Ньюкасл" - "Бенфика" - 3:0

ПСВ – "Наполи" - 6:2

"Юнион" - "Интер" - 0:4.

ПСЖ набрал 9 очков и лидирует в турнирной таблице. По дополнительным показателям он опережает итальянский "Интер" и английский "Арсенал".