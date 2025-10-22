Голевой пас Овечкина помог "Вашингтону" одолеть "Сиэтл" в НХЛ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 4:1 выиграл у "Сиэтла" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Нападающий столичной команды Александр Овечкин записал на свой счет голевую передачу.

В нынешнем сезоне рекордсмен регулярных чемпионатов НХЛ (898 голов) Овечкин набрал 5 (1+4 по системе "гол+пас") очков в семи матчах.

Следующий матч "Вашингтон" проведет против "Коламбуса" в ночь на 25 октября.