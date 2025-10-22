Поиск

Голевой пас Овечкина помог "Вашингтону" одолеть "Сиэтл" в НХЛ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 4:1 выиграл у "Сиэтла" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Нападающий столичной команды Александр Овечкин записал на свой счет голевую передачу.

В нынешнем сезоне рекордсмен регулярных чемпионатов НХЛ (898 голов) Овечкин набрал 5 (1+4 по системе "гол+пас") очков в семи матчах.

Следующий матч "Вашингтон" проведет против "Коламбуса" в ночь на 25 октября.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ПСЖ разгромил "Байер" в Лиге чемпионов УЕФА

"Спартак" и "Локомотив" сыграют в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Совет FIS отказал в допуске российских лыжников к международным стартам

Совет FIS отказал в допуске российских лыжников к международным стартам

Андрей Рублев проиграл в первом круге турнира в Вене

"Локомотив" одержал 700-ю победу в КХЛ

Российская теннисистка Тимофеева перешла под флаг Узбекистана

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Казахстане

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Казахстане

"Локомотив" разгромил ЦСКА в матче РПЛ

"Краснодар" обыграл махачкалинское "Динамо" и вышел в лидеры РПЛ

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Казахстане

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });