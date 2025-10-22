Adidas в III квартале увеличил выручку на 3%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров Adidas AG в третьем квартале увеличил выручку на 3% - до 6,630 млрд евро по сравнению с 6,438 млрд евро за аналогичный период 2024 года, сообщается в предварительной отчетности.

Без учета изменения курсов обмена валюта она повысилась на 8%.

Выручка за июль-сентябрь 2025 года не включает продажи товаров бренда Канье Уэста Yeezy, которые были завершены в конце прошлого года. В третьем квартале 2024 года они составили порядка 200 млн евро.

Операционная прибыль Adidas в минувшем квартале подскочила до 736 млн евро с 598 млн евро годом ранее.

Валовая маржа поднялась на 0,5 процентного пункта и достигла 51,8%.

Компания также улучшила прогноз выручки на текущий год и теперь ожидает ее роста примерно на 9%, тогда как ранее прогнозировался подъем на 7-9% (high-single-digit). Годовой прогноз операционной прибыли повышен до 2 млрд евро с 1,7-1,8 млрд евро.

Кроме того, Adidas вдвое сократила прогноз негативного эффекта от американских пошлин во втором полугодии этого года - до 100 млн евро, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Окончательная отчетность компании за третий квартал будет опубликована 29 октября.

Котировки акций adidas в среду снижаются на 0,9%.