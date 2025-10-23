Демин установил рекорд среди россиян в дебютном матче в НБА

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Баскетболист "Бруклин Нетс" россиянин Егор Демин набрал 14 очков в своем дебютном матче в НБА против "Шарлотт Хорнерс".

Это – лучший показатель среди россиян в стартовых встречах в Национальной баскетбольной ассоциации.

Предыдущее высшее достижение принадлежало Сергею Базаревичу, в дебютном матче за "Атланту" в 1994 году он набрал 9 очков.

Что касается игры "Бруклин Нетс", команда уступила соперникам из "Шарлотт" со счетом 117:136.