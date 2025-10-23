Умер футболист Виктор Шустиков

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной СССР и "Торпедо" Виктор Шустиков скончался в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба московского клуба.

Кончине ветерана футбола предшествовала продолжительная болезнь.

Всю клубную карьеру Шустиков провел в "Торпедо". На счету легендарного защитника 427 матчей за "Торпедо", что является клубным рекордом. В 1960 и 1965 годы в составе этой команды он выиграл чемпионат СССР. В 1963 и 1964г признавался лучшим футболистом страны.

В составе сборной СССР Шустиков стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года.