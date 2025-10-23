Поиск

Московское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Динамо" со счетом 5:0 победили "Спартак" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Два гола провел Артем Ильенко (9, 24 минуты), по разу отличились Седрик Пакетт (22), Артем Швец-Роговой (42), Макс Комтуа (52).

Соперники – соседи по турнирной таблице в Западной конференции. Они набрали по 21 очку: "Спартак" занимает шестое место, "Динамо" располагается на седьмой строчке.

хоккей КХЛ Спартак Динамо
