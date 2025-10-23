Российский боксер Туков отметил важность проведения боя против Агбеко за рубежом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Чемпион WBA Gold россиянин Вадим Туков заявил о высоких ожиданиях от поединка за пояс IBA.PRO Intercontinental в среднем весе против выступающего за США уроженца Ганы Сена Агбеко.

"Я в целом очень рад самому поединку за титул, но тот факт, что он проводится за границей, вызывает еще больше радости. Сена Агбеко — серьезный соперник, габаритный, жестко бьет, у него много опыта. Считаю таких оппонентов отличным вариантом, чтобы проявить себя с лучшей стороны", - приводит слова Тукова пресс-служба Федерации бокса России.

"Если честно, меня не особо волнует, что это нейтральная территория или нет. Важно, что для меня это первый бой за пределами нашей страны. Это очень хороший опыт", - отметил Туков.

Десятираундовый бой пройдет в рамках турнира "IBA.PRO 11" и будет посвящен 50-летию легендарного шоу "Триллер в Маниле" и трилогии между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером. Организаторами предстоящего вечера в Филиппинах выступят Международная ассоциация бокса (IBA) и именитый боксер Мэнни Пакьяо.

"Статус турнира, как годовщины "Триллера в Маниле", считаю, скорее, дополнительной деталью, которая привлекает больше внимания к нашим боям. Не более. Среди нюансов, наверное, отмечу разницу во времени, под нее предстоит подстроиться. Жара и высокая влажность меня не пугают! Я люблю жару, люблю тренироваться в жару, так что справлюсь. Никаких проблем не будет, в бою посмотрим, как я буду себя чувствовать. Считаю, что хорошо готов, и никакие внешние обстоятельства не помешают мне провести отличный поединок", - добавил Туков.

Также в рамках турнира "IBA.PRO 11" временный чемпион WBA в бриджервейте россиянин Георгий Юновидов проведет бой за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе против Криса Томпсонаиз ЮАР.