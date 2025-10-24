Боец ММА Мясников назвал Волкова фаворитом боя UFC с Алмейдой

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российский боец ММА Валерий Мясников ожидает победы россиянина Александра Волкова над бразильцем Жаилтоном Алмейдом в предстоящем поединке на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

"Скажу честно, считаю, что Волкова ждет непростой поединок. Но при этом у Саши есть много вариантов подобрать ключи. Дистанция - главный фактор успеха в этом бою. Если получится сдерживать бразильца фирменными ударами ногами, то все будет отлично. Вязаться с ним не лучшая идея, конечно. Все-таки грэпплинг у Алмейды очень сильный. За последние годы Александр здорово прибавил в борьбе, так что перевести его будет непросто. Я считаю Волкова фаворитом, но Алмейда безусловно опасен", - сказал Мясников "Интерфаксу".

Турнир пройдет 25 октября.

На счету 36-летнего Волкова в смешанных единоборствах 38 побед и 11 поражений. 34-летний Алмейда выиграл 22 поединка, проиграл в трех. Спортсмены представляют тяжелый вес.