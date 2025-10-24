Поиск

Боец ММА Мясников назвал Волкова фаворитом боя UFC с Алмейдой

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российский боец ММА Валерий Мясников ожидает победы россиянина Александра Волкова над бразильцем Жаилтоном Алмейдом в предстоящем поединке на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

"Скажу честно, считаю, что Волкова ждет непростой поединок. Но при этом у Саши есть много вариантов подобрать ключи. Дистанция - главный фактор успеха в этом бою. Если получится сдерживать бразильца фирменными ударами ногами, то все будет отлично. Вязаться с ним не лучшая идея, конечно. Все-таки грэпплинг у Алмейды очень сильный. За последние годы Александр здорово прибавил в борьбе, так что перевести его будет непросто. Я считаю Волкова фаворитом, но Алмейда безусловно опасен", - сказал Мясников "Интерфаксу".

Турнир пройдет 25 октября.

На счету 36-летнего Волкова в смешанных единоборствах 38 побед и 11 поражений. 34-летний Алмейда выиграл 22 поединка, проиграл в трех. Спортсмены представляют тяжелый вес.

ММА UFC Валерий Мясников Александр Волков Жаилтон Алмейда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гимнастка Мельникова выиграла очередное золото ЧМ

Гимнастка Мельникова выиграла очередное золото ЧМ

Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года

Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года

Московское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира в Вене

Российская гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в многоборье

Российская гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в многоборье

Умер футболист Виктор Шустиков

ОКР потребует от МОК применить санкции к Польше

Демин установил рекорд среди россиян в дебютном матче в НБА

"Реал" победил "Ювентус" в Лиге чемпионов УЕФА

ЦСКА обыграл СКА в КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });