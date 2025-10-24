Поиск

Хоккеиста "Трактора" отстранили на 5 матчей за силовой прием против судьи

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги на пять матчей дисквалифицировал защитника челябинского "Трактора" Григория Дронова, сообщается на сайте КХЛ.

Он наказан за инцидент во время матча против екатеринбургского "Автомобилиста" 23 октября: Дронов оттолкнул, сбив с ног, судью в игровом моменте. КХЛ ссылается на пункт 1.27. статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги: "намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи".

Матч прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 5:3 в пользу "Автомобилиста". Инцидент с Дроновым произошел на 35-й минуте, игрока удалили до конца матча.

Трактор хоккей КХЛ Автомобилист Григорий Дронов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гимнастка Мельникова выиграла очередное золото ЧМ

Гимнастка Мельникова выиграла очередное золото ЧМ

Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года

Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года

Московское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира в Вене

Российская гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в многоборье

Российская гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в многоборье

Умер футболист Виктор Шустиков

ОКР потребует от МОК применить санкции к Польше

Демин установил рекорд среди россиян в дебютном матче в НБА

"Реал" победил "Ювентус" в Лиге чемпионов УЕФА

ЦСКА обыграл СКА в КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });