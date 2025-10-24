Хоккеиста "Трактора" отстранили на 5 матчей за силовой прием против судьи

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги на пять матчей дисквалифицировал защитника челябинского "Трактора" Григория Дронова, сообщается на сайте КХЛ.

Он наказан за инцидент во время матча против екатеринбургского "Автомобилиста" 23 октября: Дронов оттолкнул, сбив с ног, судью в игровом моменте. КХЛ ссылается на пункт 1.27. статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги: "намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи".

Матч прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 5:3 в пользу "Автомобилиста". Инцидент с Дроновым произошел на 35-й минуте, игрока удалили до конца матча.