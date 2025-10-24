Поиск

Эдуард Кравцов оценил соперников россиян на боксерском турнире в Маниле

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов рассказал о важности боев с участием россиян на турнире в Маниле, организованном IBA совместно с Мэнни Пакьяо.

Турнир "IBA.PRO 11" пройдет 29 октября и будет посвящен посвященном 50-летию легендарного шоу "Триллер в Маниле" и трилогии между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером.

Вадим Туков и Георгий Юновидов проведут поединки за титулы IBA.PRO Intercontinental.

"Юновидову и Тукову будут противостоять опытные боксеры, которые имеют за плечами поединки с известными соперниками. Соперник Георгия — Томпсон — проходил длинные бои. Но мы помним, что Юновидов весь лагерь готовился под соперника правшу, а Томпсон — левша. Соответственно, смена оппонента наложила свои нюансы и на спарринг партнеров — были определенные сложности. Рассчитываем, что нам удалось все решить и избежать этих сложностей", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Соперник Тукова — Агбеко — представляет из себя квалифицированного боксера. Будет интересно посмотреть на Вадима против боксера, который стилистически располагает к американской манере. У Вадима подобный опыт будет первым. И всегда такие моменты опасны. Плюс нужно понимать, что и Туков, и Юновидов впервые на профессиональном ринге будут драться за границей. Что касается защиты временного титула WBA у Юновидова, то она намечена на февраль март в Екатеринбурге", - отметил Кравцов.

Между тем, в главном бою турнира "IBA.PRO 12", который пройдет 6 ноября в Самаре в рамках форума "Россия – спортивная держава", россиянин Павел Сосулин проведет защиту пояса IBA.PRO Intercontinental в первом среднем весе против испанца Хорхе Фортеа.

"Фортеа — очень квалицированный и опытный боксер, за плечами которого большое количество крупных боев, включая 10 и 12 раундовые. И он проигрывал только действующим чемпионам. На данном этапе противостояние с испанцем — это вполне хороший и нужный бой для Павла", - подчеркнул Кравцов.

В прямом эфире турниры "IBA.PRO" транслируются на телеканалах холдинга "Матч ТВ". Все шоу "IBA.PRO" организованы генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева.

