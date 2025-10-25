Поиск

"Ак Барс" выиграл в девятом матче КХЛ подряд

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" со счетом 5:3 обыграл владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

По два гола в составе победителей провели Илья Сафонов (3, 52 минуты) и Александр Хмелевски (24, 27), один раз отличился Митчелл Миллер (18).

Авторы голов в составе "Адмирала": Никита Тертышный (11), Дмитрий Завгородний (24), Степан Старков (37).

"Ак Барс" выиграл девятый матч подряд. Набрав 27 очков, команда занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. "Адмирал" - на десятом месте, 15 баллов.

Ак Барс Адмирал КХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" обыграл "Оренбург" в чемпионате России по футболу

"Спартак" обыграл "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Россиянин Маринов завоевал бронзу ЧМ по спортивной гимнастике

Россиянин Маринов завоевал бронзу ЧМ по спортивной гимнастике

Овечкин довел до 899 число голов в НХЛ

Овечкин довел до 899 число голов в НХЛ

Гимнастка Мельникова выиграла очередное золото ЧМ

Гимнастка Мельникова выиграла очередное золото ЧМ

Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года

Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года

Московское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира в Вене

Российская гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в многоборье

Российская гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в многоборье

Умер футболист Виктор Шустиков

ОКР потребует от МОК применить санкции к Польше

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });