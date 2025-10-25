"Ак Барс" выиграл в девятом матче КХЛ подряд

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" со счетом 5:3 обыграл владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

По два гола в составе победителей провели Илья Сафонов (3, 52 минуты) и Александр Хмелевски (24, 27), один раз отличился Митчелл Миллер (18).

Авторы голов в составе "Адмирала": Никита Тертышный (11), Дмитрий Завгородний (24), Степан Старков (37).

"Ак Барс" выиграл девятый матч подряд. Набрав 27 очков, команда занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. "Адмирал" - на десятом месте, 15 баллов.