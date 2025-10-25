Поиск

Умар Нурмегомедов победил Марио Баутисту на турнире UFC

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

По завершении трех раундов победу россиянину присудили единогласным решением судей.

29-летний Нурмагомедов (троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова) выиграл 19-й бой при одном поражении.

32-летний Баутиста проиграл третий бой при 16 победах.

Спортсмены представляют легчайший вес.

