Кучеров преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров преодолел отметку в 1000 очков, набранных в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

В домашнем матче против "Анахайма" (4:3) он отметился двумя результативными передачами, первая из них и привел к юбилейному достижению.

На счету 32-летнего форварда теперь 360 голов и 641 передачу.

Кучеров стал шестым россиянином, которому удалось набрать в НХЛ 1000 и более очков. До него это сделали Александр Овечкин (1630), Евгений Малкин (1360), Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029). При этом Кучеров сделал это быстрее соотечественников – за 809 матчей.

Кучеров – двукратный обладатель Кубка "Стэнли" (2020, 2021) в составе "Тампы", за которую играет с 2013 года. В России защищал цвета московского ЦСКА. В составе сборной России он – двукратный бронзовый призер ЧМ.