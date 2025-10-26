Поиск

Боец ММА Рофаль назвал уверенной победу Нурмагомедова над Баутистой в UFC

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Боец ММА Артем Рофаль высоко оценил действия россиянина Умара Нурмагомедова в победном поединке против американца Марио Баутисты на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

"Хорошее выступление от Умара. Может быть, где-то не хватало зрелищности, но нужно понимать, что он возвращался после поражения. Было опасное колено, но кроме этого Баутиста не сделал ничего. Все его сильные стороны Умар нивелировал. Классическая уверенная победа в стиле зала Хабиба", - сказал Рофаль "Интерфаксу".

"Интересно, с кем теперь будет драться Умар. Возможно, UFC не сразу даст титульный шанс. Там есть еще яркие бойцы. О'Мэлли, например. С ним бы я посмотрел поединок. А так, заслуженных претендентов кроме Яна и Умара и не осталось. Может быть и сразу титульный бой", - отметил боец.

Турнир прошел в субботу.

По завершении трех раундов победу россиянину присудили единогласным решением судей.

29-летний Нурмагомедов (троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова) выиграл 19-й бой при одном поражении.

32-летний Баутиста проиграл третий бой при 16 победах.

