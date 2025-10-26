Боксер Шумков назвал Тукова и Юновидова фаворитами боев на турнире "IBA.PRO 11"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Чемпион мира IBA, бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион Европы-2024, боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков назвал высокими шансы на победу Вадима Тукова и Георгия Юновидова на предстоящем турнире "IBA.PRO 11".

"Думаю, Вадима Тукова и Георгия Юновидова смело можно считать фаворитами в их поединках. Тем не менее, соперники серьезные, опытные, и их нельзя недооценивать. Как мы знаем, профессиональный бокс ошибок не прощает! Бои еще и в Маниле, это тропики, высокая температура, высокая влажность – все это забирает выносливость. На месте парней я бы пораньше приехал в Манилу, чтобы пройти полную акклиматизацию", - сказал Шумков "Интерфаксу".

Обладатель пояса WBA Gold в среднем весе Вадим Туков встретится с выступающим за США уроженцем Ганы Сеной Агбеко, известного по боям против Ослейса Иглесиаса, Владимира Шишкина и Дэвида Моррелла. В свою очередь, временный чемпион WBA в бриджервейте Георгий Юновидов проведет бой против Криса Томпсона из ЮАР.

Турнир "IBA.PRO 11" пройдет 29 октября и будет посвящен посвященном 50-летию легендарного шоу "Триллер в Маниле" и трилогии между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером.