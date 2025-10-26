Поиск

Боксер Шумков назвал Тукова и Юновидова фаворитами боев на турнире "IBA.PRO 11"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Чемпион мира IBA, бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион Европы-2024, боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков назвал высокими шансы на победу Вадима Тукова и Георгия Юновидова на предстоящем турнире "IBA.PRO 11".

"Думаю, Вадима Тукова и Георгия Юновидова смело можно считать фаворитами в их поединках. Тем не менее, соперники серьезные, опытные, и их нельзя недооценивать. Как мы знаем, профессиональный бокс ошибок не прощает! Бои еще и в Маниле, это тропики, высокая температура, высокая влажность – все это забирает выносливость. На месте парней я бы пораньше приехал в Манилу, чтобы пройти полную акклиматизацию", - сказал Шумков "Интерфаксу".

Обладатель пояса WBA Gold в среднем весе Вадим Туков встретится с выступающим за США уроженцем Ганы Сеной Агбеко, известного по боям против Ослейса Иглесиаса, Владимира Шишкина и Дэвида Моррелла. В свою очередь, временный чемпион WBA в бриджервейте Георгий Юновидов проведет бой против Криса Томпсона из ЮАР.

Турнир "IBA.PRO 11" пройдет 29 октября и будет посвящен посвященном 50-летию легендарного шоу "Триллер в Маниле" и трилогии между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером.

бокс Георгий Юновидов Всеволод Шумков Вадим Туков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Локомотив" сыграл вничью с "Акроном" в чемпионате России по футболу

"Вашингтон" потерпел сокрушительное поражение в 1500-м матче Овечкина

Кучеров преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ

Умар Нурмегомедов победил Марио Баутисту на турнире UFC

Волков победил Алмейду на турнире UFC

Волков победил Алмейду на турнире UFC

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" и стал лидером РПЛ

"Спартак" обыграл "Оренбург" в чемпионате России по футболу

"Спартак" обыграл "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Россиянин Маринов завоевал бронзу ЧМ по спортивной гимнастике

Россиянин Маринов завоевал бронзу ЧМ по спортивной гимнастике

Овечкин довел до 899 число голов в НХЛ

Овечкин довел до 899 число голов в НХЛ

Гимнастка Мельникова выиграла очередное золото ЧМ

Гимнастка Мельникова выиграла очередное золото ЧМ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });