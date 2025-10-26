"Зенит" обыграл "Динамо" в чемпионате России по футболу

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 победили московское "Динамо" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России.

Победа для "Зенита" получилось волевой: на 26-й минуте команда оказалась в роли догоняющей. В составе "Динамо" гол провел Бителло.

"Зенит" ответил точным ударом на 42-й минуте, а победный для петербуржцев гол на 71-й минуте провел Густаво Мантуан.

"Зенит" набирает 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. На балл команда отстает от лидирующих московских клубов "Локомотив" и ЦСКА. Четвертое место, имея также 26 очков, занимает "Краснодар". У него есть игра в запасе, и в случае победы над "Рубином" в воскресенье, он выйдет на первое место.

Что касается "Динамо", оно на девятом месте, 16 очков.