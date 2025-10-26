"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Реала" со счетом 2:1 взяли верх над "Барселоной" в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании.

На 10-й минуте Килиан Мбаппе вывел "Реал" вперед. "Барселона" отыгралась на 38-й минуте благодаря голу Фермина Лопеса Мартина. На 43-й минуте Джуд Беллингем забил победный для мадридской команды гол.

Между тем, на 12-й минуте Мпаббе не смог реализовать пенальти.

На 90+10 минуте в составе "Барселоны" удалили Педри: он получил два предупреждения.

"Реал" лидирует в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Барселона" - на второй строчке, 22 балла.