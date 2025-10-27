Поиск

Футболиста Мостового пытались похитить в Петербурге

Футболист Андрей Мостовой
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Подозреваемых в попытке похищения футболиста задержали в Петербурге, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В городе Санкт-Петербурге моими коллегами из уголовного розыска задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста", - сообщила Волк в своем телеграм-канале.

Имен и подробностей преступлений она не привела.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что задержанные, по предварительным данным, пытались похитить полузащитника "Зенита" и сборной России Андрея Мостового, а также похитили бизнесмена Сергея Селегеня.

