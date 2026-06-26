Сборная Эквадора победила Германию и вышла в плей-офф ЧМ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Эквадора со счетом 2:1 взяли верх над национальной командой Германии в матче третьего тура чемпионата мира в группе Е.

Встреча состоялась в Ист-Ратерфорде, США.

Германия на второй минуте повела в счете, точный удар нанес Лерой Зане.

Через семь минут эквадорцы отыгрались, отличился Нильсон Ангуло. На 77-й минуте Гонсало Плата забил победный для Эквадора гол.

В Филадельфии прошел другой матч группы Е: Кот-д"Ивуар со счетом 2:0 выиграл у Кюрасао. Дубль оформил Николя Пепе.

Набравшая 6 очков Германия ранее уже обеспечила себе выход в плей-офф. Также в 1/16 вышли Кот-д"Ивуар (6) и Эквадор (4). Сборная Эквадора попала в восьмерку лучших среди тех, кто занял третье место в своей группе.

Команда Кюрасао выбыла из ЧМ.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных.