Нидерланды, Япония и Швеция вышли в плей-офф ЧМ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сборная Нидерландов со счетом 3:1 одолела Тунис в третьем туре чемпионата мира по футболу в группе F.

Игра прошла в Канзас-Сити.

В составе победителей голы забили Брайан Бробби (7-я минута), Ян Паул ван Хекке (62). Кроме того, на 3-й минуте случился автогол игрока сборной Туниса Эллиеса Скири.

На 54-й минуте в составе сборной Туниса отличился Хазем Мастури.

В Арлингтоне (США) параллельно шел другой матч группы F: Япония и Швеция сыграли вничью – 1:1.

На 56-й минуте японец Дайдзэн Маэда открыл счет, на 62-й Энтони Эланга – сравнял.

Группа Fделегировала в плей-офф три сборные – Нидерландов (7 очков), Японии (5) и Швеции (4). Тунис (0) покидает турнир.

В ЧМ принимают участие 48 команд, они разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп, а также восемь лучших сборных из тех, кто занял третьи места.

48 сборных – рекорд чемпионатов мира по числу ее участников.

ЧМ впервые проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике.

Сборная России участие в турнире не принимает, из-за санкций она не была допущена к отбору на ЧМ.