Нидерланды, Япония и Швеция вышли в плей-офф ЧМ
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сборная Нидерландов со счетом 3:1 одолела Тунис в третьем туре чемпионата мира по футболу в группе F.
Игра прошла в Канзас-Сити.
В составе победителей голы забили Брайан Бробби (7-я минута), Ян Паул ван Хекке (62). Кроме того, на 3-й минуте случился автогол игрока сборной Туниса Эллиеса Скири.
На 54-й минуте в составе сборной Туниса отличился Хазем Мастури.
В Арлингтоне (США) параллельно шел другой матч группы F: Япония и Швеция сыграли вничью – 1:1.
На 56-й минуте японец Дайдзэн Маэда открыл счет, на 62-й Энтони Эланга – сравнял.
Группа Fделегировала в плей-офф три сборные – Нидерландов (7 очков), Японии (5) и Швеции (4). Тунис (0) покидает турнир.
В ЧМ принимают участие 48 команд, они разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп, а также восемь лучших сборных из тех, кто занял третьи места.
48 сборных – рекорд чемпионатов мира по числу ее участников.
ЧМ впервые проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике.
Сборная России участие в турнире не принимает, из-за санкций она не была допущена к отбору на ЧМ.