Сборная Турции покидает ЧМ с победой над США

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Турции со счетом 3:2 одолели команду США в последнем, третьем туре чемпионата мира в группе D.

Матч прошел в Инглвуде, США.

В составе сборной Турции голы провели Арда Гюлер (10-я минута), Барыш Алпер Йылмаз (31), Каан Айхан (90+8).

Авторы голов в составе сборной США: Остон Трасти (3), Себастьян Берхалтер (49).

В другом матче этой группы Парагвай и Австралия сыграли вничью – 0:0. Игра прошла в Санта-Кларе, США.

Сборные США (6 очков) и Австралия (4) вышли в плей-офф ЧМ. Парагвай (4) может пробиться в 1/16 финала через третье место в группе. Ранее лишившаяся шансов на выход в плей-офф Турция после первой победы набрала 3 очка и занимает четвертое место в квартете.

В ЧМ принимают участие 48 команд, они разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп, а также восемь лучших сборных из тех, кто занял третьи места.