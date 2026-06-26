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На ЧМ-2026 побит рекорд результативности

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Число голов на чемпионате мира по футболу 2026 года достигло 177. В результате установлен рекорд результативности в истории турнира на одном ЧМ, сообщила пресс-служба ФИФА.

Предыдущий рекорд датирован 2022 годом: на ЧМ в Катаре забили 172 гола. Этот результат был перекрыт во время матча ЧМ-2026 Турция – США (3:2).

Между тем, во время матча Германия – Эквадор (1:2) был установлен рекорд посещаемости: с учетом предыдущих матчей нынешнего чемпионата мира число зрителей на ЧМ-2026 достигло 3 млн 605 тысяч 357 зрителей. Предыдущий рекорд – 3 млн 587 тысяч 538 зрителей – установлен в 1994 году на чемпионате мира в США.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных.

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