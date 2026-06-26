Спортсмены из РФ не поедут на Кубок вызова в Румынию из-за отказа в демонстрации флага

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по художественной гимнастике решила не участвовать в Кубке вызова в румынском городе Клуж-Напоке из-за отказа в демонстрации флага и исполнении гимна РФ со стороны организаторов, сообщается на сайте Федерации гимнастики России (ФГР).

"Сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в Кубке вызова, который проходит с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке (Румыния). Это решение связано с грубым нарушением регламента соревнований со стороны организаторов соревнований", - говорится в сообщении.

По словам пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линара Гинатуллина, организаторы кубка устно уведомили федерацию "о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток".

"Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает Устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления", - приводятся в сообщении слова Гинатуллина.

Он подчеркнул, что российская сборная всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics.

"Федерация гимнастики России будет добиваться безусловного исполнения решений World Gymnastics всеми предусмотренными международными правовыми механизмами", - сообщает ФГР.