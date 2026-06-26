Бразилия сыграет с Японией в 1/16 финала ЧМ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сборная Японии по футболу стала соперником Бразилии по матчу в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Бразильцы набрали 7 очков и финишировали на первом месте в группе С. Турнирная сетка вывела их на команду, ставшую второй в группе F– ею стала Япония (5 очков).

Кроме того, в первом раунде плей-офф сборная Нидерландов сыграет с Марокко, а команда США – с Боснией и Герцеговиной.

Также, сообщалось ранее, в 1/16 финала встретятся ЮАР и Канада.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных.