Поиск

Бразилия сыграет с Японией в 1/16 финала ЧМ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сборная Японии по футболу стала соперником Бразилии по матчу в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Бразильцы набрали 7 очков и финишировали на первом месте в группе С. Турнирная сетка вывела их на команду, ставшую второй в группе F– ею стала Япония (5 очков).

Кроме того, в первом раунде плей-офф сборная Нидерландов сыграет с Марокко, а команда США – с Боснией и Герцеговиной.

Также, сообщалось ранее, в 1/16 финала встретятся ЮАР и Канада.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские гимнастки бойкотируют турнир в Румынии из-за запрета флага РФ

ЧМ-2026

Нидерланды, Япония и Швеция вышли в плей-офф ЧМ

ЧМ-2026

Сборная Эквадора победила Германию и вышла в плей-офф ЧМ

Европейская конфедерация восстановила Федерацию фехтования России в правах

Европейская конфедерация восстановила Федерацию фехтования России в правах

ФИФА разрешила России сыграть на юношеском ЧМ

ФИФА разрешила России сыграть на юношеском ЧМ

Россиянин Ищенко выбран на драфте НБА и сыграет за "Даллас"

ЧМ-2026

Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира по футболу

Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира по футболу
ЧМ-2026

Сборная Бразилии вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная Бразилии вышла в плей-офф ЧМ по футболу

РПЛ опубликовала календарь на чемпионат России-2026/27

Экс-футболист "Спартака" Джикия перешел в "Локомотив"

Экс-футболист "Спартака" Джикия перешел в "Локомотив"