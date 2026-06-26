Чемпионат России по боксу в 2026 году пройдет в Саранске

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мужской чемпионат России по боксу в 2026 году примет Саранск. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соревнование пройдет с 27 августа по 4 сентября.

"Чемпионат России становится праздником для жителей города, где он проводится. Саранску повезло: в Мордовии авторитетный Глава республики – Артём Алексеевич Здунов. Благодаря этому мероприятие проводится именно в столице Мордовии", - заявил генеральный секретарь федерации Александр Беспутин, выразив мнение, что это будет один из лучших чемпионатов России.

Ожидается, что борьбу за награды поведут более 300 спортсменов из свыше 600 регионов РФ.

В 2025 году мужской чемпионат России по боксу проходил в Екатеринбурге.