Поиск

Чемпионат России по боксу в 2026 году пройдет в Саранске

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мужской чемпионат России по боксу в 2026 году примет Саранск. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соревнование пройдет с 27 августа по 4 сентября.

"Чемпионат России становится праздником для жителей города, где он проводится. Саранску повезло: в Мордовии авторитетный Глава республики – Артём Алексеевич Здунов. Благодаря этому мероприятие проводится именно в столице Мордовии", - заявил генеральный секретарь федерации Александр Беспутин, выразив мнение, что это будет один из лучших чемпионатов России.

Ожидается, что борьбу за награды поведут более 300 спортсменов из свыше 600 регионов РФ.

В 2025 году мужской чемпионат России по боксу проходил в Екатеринбурге.

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские гимнастки бойкотируют турнир в Румынии из-за запрета флага РФ

Российские гимнастки бойкотируют турнир в Румынии из-за запрета флага РФ
ЧМ-2026

Нидерланды, Япония и Швеция вышли в плей-офф ЧМ

ЧМ-2026

Сборная Эквадора победила Германию и вышла в плей-офф ЧМ

Европейская конфедерация восстановила Федерацию фехтования России в правах

Европейская конфедерация восстановила Федерацию фехтования России в правах

ФИФА разрешила России сыграть на юношеском ЧМ

ФИФА разрешила России сыграть на юношеском ЧМ

Россиянин Ищенко выбран на драфте НБА и сыграет за "Даллас"

ЧМ-2026

Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира по футболу

Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира по футболу
ЧМ-2026

Сборная Бразилии вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная Бразилии вышла в плей-офф ЧМ по футболу

РПЛ опубликовала календарь на чемпионат России-2026/27

Экс-футболист "Спартака" Джикия перешел в "Локомотив"

Экс-футболист "Спартака" Джикия перешел в "Локомотив"