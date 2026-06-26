Футболист сборной Камеруна Нгамале покинул московское "Динамо"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Муми Нгамале завершил выступления за московское "Динамо", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Он покинул столичную команду в связи с истечением срока действия контракта.

31-летний футболист сборной Камеруна перешел в "Динамо" из швейцарского "Янг Бойз" в сентябре 2022 года. В московском клубе за четыре сезона Нгамале провел 117 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 17 передач. В составе "Динамо" он стал бронзовым призером чемпионата России-2023/24.