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Футболист сборной Камеруна Нгамале покинул московское "Динамо"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Муми Нгамале завершил выступления за московское "Динамо", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Он покинул столичную команду в связи с истечением срока действия контракта.

31-летний футболист сборной Камеруна перешел в "Динамо" из швейцарского "Янг Бойз" в сентябре 2022 года. В московском клубе за четыре сезона Нгамале провел 117 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 17 передач. В составе "Динамо" он стал бронзовым призером чемпионата России-2023/24.

футбол Камерун Муми Нгамале
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