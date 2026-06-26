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Российских тяжелоатлетов допустили к международным турнирам под флагом РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии ко всем соревнованиям под эгидой организации.

Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте федерации.

"Исполнительный комитет IWF подтвердил право российских и белорусских атлетов на участие во всех соревнованиях IWF", — говорится в сообщении.

Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все возрастные категории.

Российские и белорусские тяжелоатлеты смогут принимать участие в соревнованиях на равных условиях со всеми, что означает право выступить под государственной символикой своих стран.

Ранее, в январе 2026 года, ограничения были сняты только для юниоров и молодежи.

В IWF отметили, что данное решение принято вслед за рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) о принципах нейтралитета в спорте.

"Спортсмены смогут участвовать в турнирах IWF в соответствии с применимыми критериями допуска и требованиями", — уточнили в организации.

В IWF заявили о приверженности принципам честной борьбы, защите целостности спорта и обеспечению атлетам возможности выступать в среде, которая уважает принципы нейтралитета, инклюзивности и спортивного совершенства.

тяжелая атлетика
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