Хет-трик Дембеле помог сборной Франции крупно победить Норвегию на ЧМ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции со счетом 4:1 победили национальную команду Норвегии в третьем туре чемпионата мира в группе I.

Игра прошла в США.

Три гола за сборную Франции забил Усман Дембеле (7, 20, 32 минуты), один – Дезире Дуэ (90+4).

В составе команды Норвегии отличился Тело Осгор (21). А на 50-й минуте норвежец Йерген Ларсен не смог реализовать пенальти.

Обе команды ранее завоевали путевки в плей-офф, что позволило сборной Норвегии в матче против Франции не выпускать на поле своего лидера Эрлинга Холанда.

В другом матче группы Сенегал в Канаде со счетом 5:0 взял верх над Ираком.

Голы забили Хабиб Диарра (4), Исмаила Сарр (56), Пап Гейе (59, 71), Илиман Ндиайе (82).

Почти весь матч команда Ирака отыграла в меньшинстве: на 13-й минуте в ее составе был удален Ребин Сулака.

Франция вышла в 1/16 финала с первого места в группе (9 очков), Норвегия – со второго (6). Сенегал имеет шансы попасть в плей-офф с третьей строчки (3). Ирак (0) покидает турнир.

В ЧМ принимают участие 48 команд, они разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп, а также восемь лучших сборных из тех, кто занял третьи места.

Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.

Действующий чемпион мира – Аргентина.