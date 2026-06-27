Бельгия, Англия и Португалия вышли в плей-офф ЧМ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии со счетом 5:1 победили национальную команду Новой Зеландии в третьем туре чемпионата мира в группе G.

Два гола в составе бельгийской сборной забил Леандро Троссард (28, 50 минуты), по разу отличились Кевин Де Брейне (66), Ромелу Лукаку (86), Алексис Салемакерс (90+4).

Автор гола в составе Новой Зеландии – Элайджа Джаст (84).

Игра прошла в Сиэтле.

В Ванкувере состоялся другой матч группы G: Египет и Иран сыграли вничью – 1:1.

На 5-й минуте Махмуд Сабер вывел сборную Египта вперед, на 14-й Рамин Резаян сравнял счет.

На 11-й минуте иранец Мехди Тареми не смог реализовать пенальти.

В компенсированное время отменен гол сборной Ирана.

Сборные Бельгии и Египта набрали по 5 очков и с первого и второго мест соответственно вышли в плей-офф. Иран это может сделать с третьей строчки (3 очка). Новая Зеландия (1 очко) выбывает из турнира.

В ночь на субботу состоялись также матчи группы H: Кабо-Верде – Саудовская Аравия (0:0) и Уругвай – Испания (0:1).

Испания вышла в 1/16 финала с первого места (7 очков), Кабо-Верде – со второго (3). Уругвай и Саудовская Аравия (по 2) в плей-офф не попали.

В связи с особенностями регламента результаты этих матчей и расклад в квартетах заочно определили судьбу команд из других групп. В 1/16 финала (некоторые – досрочно) вышли Португалия, Англия, Парагвай, Египет, Сенегал.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем принимают участие 48 команд, они разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп, а также восемь лучших сборных из тех, кто занял третьи места.