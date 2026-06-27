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Три россиянина выбраны в первом раунде драфта НХЛ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Три представителя России были выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в США.

Первым из россиян был выбран нападающий Илья Морозов. Под 20-м общим номером его задрафтовал клуб "Баффало Сейбрз". В настоящее время хоккеист выступает за Университет Майами в Национальной ассоциации студенческого спорта.

Под 26-м номером клуб "Монреаль" выбрал 18-летнего форварда Глеба Пугачева, представляющего нижегородское "Торпедо".

Третьим в первом раунде стал защитник Максим Соколовский, которого под 27-м номером выбрала "Филадельфия". До драфта хоккеист выступал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL).

хоккей НХЛ
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