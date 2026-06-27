Российский боксер Сусленков нацелен нокаутировать Джо Джойса

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Обладатель пояса WBA Continental в тяжелом весе россиянин Артем Сусленков намерен одержать победу нокаутом над британцем Джозефом Джойсом в со-главном бою турнира "IBA.PRO 19".

"Джо Джойс — хороший соперник с сильным рекордом. В Россию такие боксеры уже давно не приезжали. Когда мне предложили этот бой, раздумий не было. Мы переговорили с командой и сразу решили — газ", — приводит слова Сусленкова пресс-служба Федерации бокса России.

"Столкнутся две силы, и мне это по душе. Мне не нужно будет гоняться за соперником по всему рингу. Мы с командой делаем все, чтобы я смог победить в этом бою нокаутом", — отметил российский боксер.

Сусленков добавил, что не боится потерять статус непобежденного. "Я лучший боксер России и докажу это 11 июля. Вы все сами увидите, и после этого заговорите обо мне", — заявил он.

30-летний россиянин на профессиональном ринге выиграл все 14 поединков (девять – нокаутом). На счету 40-летнего Джойса 16 побед (15 – досрочно) при четырех поражениях.

За карьеру Джойс встречался с такими боксерами, как Даниэль Дюбуа, Чжан Чжилэй, Филип Хргович, Дерек Чисора, Джозеф Паркер и другими.

В финале Олимпиады-2016 Джойс проиграл французу Тони Йоке, чей бой с россиянином Муратом Гассиевым возглавит турнир "IBA.PRO 19" 11 июля в Москве.

Турнир организован Международной ассоциацией бокса (IBA) при поддержке президента организации Умара Кремлева и Федерации бокса России.