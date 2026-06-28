Определились все пары 1/16 финала ЧМ
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - По итогам группового турнира чемпионата мира по футболу 2026 года сформировались пары 1/16 финала.
Их состав и расписание выглядят следующим образом:
28 июня
ЮАР – Канада (начало - 22:00 мск)
29 июня
Бразилия – Япония (22:00)
Германия – Парагвай (23:30)
30 июня
Нидерланды – Марокко (4:00)
Кот-д"Ивуар – Норвегия (20:00)
1 июля
Франция – Швеция (0:00)
Мексика – Эквадор (4:00)
Англия – ДР Конго (19:00)
Бельгия – Сенегал (23:00)
2 июля
США – Босния и Герцеговина (3:00)
Испания – Австрия (22:00)
3 июля
Португалия – Хорватия (2:00)
Швейцария – Алжир (6:00)
Австралия – Египет (21:00)
4 июля
Аргентина – Кабо-Верде (1:00)
Колумбия – Гана (4:30).
ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.