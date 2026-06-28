Определились все пары 1/16 финала ЧМ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - По итогам группового турнира чемпионата мира по футболу 2026 года сформировались пары 1/16 финала.

Их состав и расписание выглядят следующим образом:

28 июня

ЮАР – Канада (начало - 22:00 мск)

29 июня

Бразилия – Япония (22:00)

Германия – Парагвай (23:30)

30 июня

Нидерланды – Марокко (4:00)

Кот-д"Ивуар – Норвегия (20:00)

1 июля

Франция – Швеция (0:00)

Мексика – Эквадор (4:00)

Англия – ДР Конго (19:00)

Бельгия – Сенегал (23:00)

2 июля

США – Босния и Герцеговина (3:00)

Испания – Австрия (22:00)

3 июля

Португалия – Хорватия (2:00)

Швейцария – Алжир (6:00)

Австралия – Египет (21:00)

4 июля

Аргентина – Кабо-Верде (1:00)

Колумбия – Гана (4:30).

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.