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Азербайджанец Физиев победил мексиканца Торреса в главном бою турнира UFC

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Азербайджанский боец смешанного стиля Рафаэль Физиев одержал победу над представителем Мексики Мануэлем Торресом на турнире UFC Fight Night 280 в Баку.

Поединок представителей легкого веса прошел в статусе главного события вечера.

Бой завершился нокаутом во втором раунде.

Для 33-летнего Физиева это 14-я победа в ММА при шести поражениях. 31-летний Торрес потерпел четвертое поражение, в его активе 17 побед.

В со-главном поединке, как сообщалось, россиянин Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет победил бразильца Мишела Перейру.

UFC ММА Рафаэль Физиев Шара Буллет Шарабутдин Магомедов Мишел Перейра
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