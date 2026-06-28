Азербайджанец Физиев победил мексиканца Торреса в главном бою турнира UFC

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Азербайджанский боец смешанного стиля Рафаэль Физиев одержал победу над представителем Мексики Мануэлем Торресом на турнире UFC Fight Night 280 в Баку.

Поединок представителей легкого веса прошел в статусе главного события вечера.

Бой завершился нокаутом во втором раунде.

Для 33-летнего Физиева это 14-я победа в ММА при шести поражениях. 31-летний Торрес потерпел четвертое поражение, в его активе 17 побед.

В со-главном поединке, как сообщалось, россиянин Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет победил бразильца Мишела Перейру.